Cluster nella casa di riposo di Oratino, blindato il paese. “Si entra solo per urgenza”

Accesso al Comune riservato ai casi “urgenti ed improcrastinabili previo contatto telefonico”. E’ questa la decisione dell’amministrazione comunale di Oratino dopo i 12 casi che si sono verificati nella giornata di ieri. Dodici quelli all’interno della casa alloggio per anziani, di cui 10 di Oratino e 2 di Campobasso. Complessivamente sono una ventina di casi oltre a quelli della casa di riposo che si sono verificati in paese. Il sindaco ha provveduto anche alla chiusura delle scuole senza, al momento, una data di riapertura. “Comprendendo che non è un periodo facile per nessuno, è necessario per salvaguardare la salute di tutti e soprattutto quella dei soggetti più fragili, che tutti gli accorgimenti, le restrizioni, le limitazioni vengano osservate scrupolosamente”.