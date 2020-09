Cluster Larino, positiva una 12enne. Una classe della scuola Magliano rimane a casa

In via precauzionale e così come stabilito dal protocollo Covid anche una classe dell’istituto Magliano di Larino domani resterà a casa. L’attivazione della didattica a distanza e la non presenza in aula è dovuto ad uno dei due nuovi contagi registrati a Larino così come si evince dal bollettino di oggi, 23 settembre. A risultare positiva, infatti, è una 12enne che frequenta quella scuola. Ancora chiusa invece la scuola dell’Infanzia frequentata dal bambino di 5 anni trasferito al Bambino Gesù di Roma e tutt’ora ricoverato in via precauzionale in terapia intensiva.