Cluster Larino, negativi i tamponi alla scuola Magliano che riapre lunedì

Per fortuna una buona notizia legata al cluster Larino. Con un messaggio sulla pagina ufficiale del comune di Larino il sindaco Puchetti ha dichiarato che lunedì finalmente la scuola media Magliano riaprirà. “Cari concittadini ho appena appreso dall’Asrem i risultati complessivi dei tamponi effettuati ai ragazzi della 2 c e al personale docente e non della Scuola Media Magliano. Sono tutti negativi.La bella notizia non deve spingerci ad abbassare la guardia per cui rinnovo l’invito a rispettare le norme vigenti in tema di distanziamento e uso dei dispositivi personali di protezione.D’intesa con il dirigente scolastico Antonio Vesce revocherò l’ordinanza di chiusura della scuola media Magliano e lunedì le lezioni riprenderanno regolarmente”.