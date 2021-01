Cluster in una struttura di Campitello Matese: riscontrati 4 casi di positività

«Si comunica alla cittadinanza tutta – si legge in un post affidato ai social del Comune di San Massimo – che si è aperto un cluster presso una struttura alberghiera sita in località Campitello Matese. Ad oggi, sono stati riscontrati 4 casi di positività al Coronavirus. L’ASREM sta provvedendo a ricostruire la catena epidemiologica degli eventuali contatti. Chiediamo a tutta la comunità sanmassimese di rispettare le norme di sicurezza per il contenimento e la diffusione del Covid-19 : utilizzo della mascherina; distanziamento sociale; evitare assembramenti; igienizzare le mani frequentemente. Prudenza e senso di responsabilità, soprattutto adesso non possono mancare».