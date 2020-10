Cluster di Santa Croce, negativi i tamponi su ospiti, suore e personale

Sono risultati tutti negativi i risultati dei tamponi sulle suore, sugli operatori, sugli ospiti e sulle insegnanti dell’Istituto Sacro Cuore di Santa Croce di Magliano dopo il caso di positività di una suora al Covid che si è registrato nei giorni scorsi. “Il buon Dio ha ascoltato le nostre preghiere – hanno affermato dall’istituto – al momento non sappiamo se i test verranno ripetuti nei prossimi giorni. Per il momento ringraziamo il Signore e tutte le persone che ci sono state vicine in questi giorni particolarmente difficili per noi e per tutta la comunità di Santa Croce”.