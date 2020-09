Cluster di Portocannone, sospese le lezioni per 8 classi del Boccardi

Sono state sospese in via precauzionale per due giorni le lezioni in presenza all’interno dell’istituto Boccardi di Termoli. La dirigente scolastica, sentito il dipartimento prevenzione Asrem, ha optato per la sospensione di otto classi, una prima, tre terze, due quarte e due quinte, data la presenza di figli studenti e della moglie insegnante di uno degli operatori sanitari della Casa di Riposo di Portocannone risultato positivo al Covid-19. Di qui la decisione di sospendere le lezioni e di attivare la didattica a distanza.