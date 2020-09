Cluster di Portocannone, anche una classe dell’Alberghiero a casa

Resteranno a casa oggi e domani in attesa del tampone su un ragazzo che sarebbe entrato in contatto uno dei positivi del cluster di Portocannone gli studenti di una quarta dell’istituto Alberghiero di Termoli. La decisione è stata presa di concerto tra l’Asrem e la dirigente scolastica Maricetta Chimisso a titolo puramente precauzionale. Nella giornata di domani dovrebbe essere noto il risultato del tampone e a quel punto sarà più chiara la decisione. Se il tampone dovesse essere negativo i ragazzi torneranno in aula.