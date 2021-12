Cluster di Montenero, 63 positivi. Nuovo screening di massa organizzato in paese

La decisione del sindaco Simona Contucci: appuntamento martedì 28 dicembre. Nella giornata di ieri altri 7 positivi al tampone molecolare

Nuovo screening di massa a Montenero di Bisaccia. La decisione è stata presa dal sindaco Simona Contucci alla luce dell’escalation di casi di Covid-19 che sta riguardando il paese bassomolisano.

Sette i nuovi positivi che sono stati riscontrati nella giornata di ieri, 25 dicembre. “Si tratta – afferma il sindaco – per la quasi totalità di giovanissimi e di loro familiari, alcuni dei quali già conteggiati in precedenza; queste persone erano già in quarantena.

Nel computo c’è anche un altro positivo, che però non vive stabilmente qui a Montenero. Il numero passa quindi a 55 positivi al molecolare dell’Asrem, compresa la persona che aveva effettuato il tampone fuori regione, mentre i positivi all’antigenico rapido passano a 8, per un totale generale di 63.

Colgo l’occasione per ricordare che martedì 28 dicembre ci sarà un nuovo screening gratuito sulla popolazione, a cui invito nuovamente a partecipare.

Mi permetto di sottolineare infine i nuovi obblighi imposti dal Governo italiano, specie in tema di mascherine, che riporto qui di seguito: