Cluster di Larino, positiva la moglie dell’uomo. Ha appena partorito e sarà trasferita al Cardarelli

Sarà trasferita al Cardarelli di Campobasso la moglie dell’uomo marocchino residente a Larino che è risultato positivo al Covid. La donna nella giornata di ieri, giovedì 17 settembre, ha partorito all’interno del reparto di Ostetrica del San Timoteo di Termoli. Sottoposta in precedenza al tampone rapido era risultata negativa al Covid. Dopo il parto, invece, è stata nuovamente sottoposta al tampone che questa volta è risultato positivo. Sia la donna che il neonato adesso saranno trasferiti in via precauzionale al Cardarelli di Campobasso. Il reparto di Ostetricia e Ginecologia, invece, sarà sanificato e il personale sanitario molto probabilmente sottoposto a tampone. E’, invece, ancora in corso di elaborazione il tampone sul figlio più grande della coppia. A Larino, invece, sono stati effettuati altri 15 tamponi al personale della scuola e ad alcuni bambini che vanno in classe col figlio della coppia e si è in attesa dei risultati.