Cluster di Colletorto, Mele come De Luca: “Vedo gente senza mascherina. Se non lo capite ve lo faremo capire noi”

Il tono ricorda quello del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il riferimento è chiaro: non si scherza più con il Covid-19. Non le ha mandate a dire il sindaco di Colletorto, Cosimo Mele, che nel video messaggio che pubblichiamo di seguito, ha redarguito i suoi concittadini all’utilizzo delle mascherine.Il cluster che si è verificato in paese inizia ad essere importante: 33 le persone attualmente positive “di cui molte sono asintomatiche”. Venti i casi venuti fuori nell’ambito del bollettino diramato ieri pomeriggio, 26 ottobre, dall’Asrem. “Il numero non è da farci allarmare – afferma Mele – si tratta di positivi scoperti grazie al servizio di prevenzione che abbiamo messo in piedi in paese con il drive in di venerdì scorso. Attualmente in paese abbiamo 33 positivi su un totale di 200 tamponi processati. Molti sono asintomatici ma dobbiamo stare attenti. Abbiamo intenzione di continuare a sottoporre la cittadinanza ad ulteriori tamponi”.La palla, però, passa nelle mani dei cittadini indisciplinati. “L’unica preghiera che posso fare è che dipende da noi far sì che i contagi si interrompano”. E Mele lancia un aut aut: “non dobbiamo fare assembramento, dobbiamo indossare la mascherina e igienizzare le mani. E’ un sacrificio ma va fatto. Ancora oggi ho visto gente senza le mascherine e questo è da irresponsabili. Avviserò le forze dell’ordine di intervenire anche in modo duro e drastico.Se non lo capite ve lo faremo capire noi. La salute della gente è prioritaria a tutto. Se c’è qualcuno che pensa di fare il super uomo dovrà ripensarci”. E ancora l’appello ad evitare di andare in giro per il paese. “Chi può evitare di andare in giro lo facesse. Io devo venire per forza in Comune e mi prendo i miei rischi, ma voi che potete state a casa.I love Colletorto perciò andiamo avanti!”.