Cluster di Casacalenda, ricostruita la catena dei contatti. Lallitto: “Sono in isolamento”

Condizioni di salute buone per tutte le persone che sono risultate positive al Covid-19 e ricostruzione della catena di contatti che è già stata effettuata. E’ quanto comunica la ‘sindaka’ di Casacalenda, Sabrina Lallitto, dopo il cluster che si è sviluppato in paese. “Da qualche giorno abbiamo informazioni riguardo a concittadini che hanno contratto il Covid19. Volevamo rassicurare innanzitutto sulle condizioni di salute che, ad oggi, sono buone per quasi tutti e informarvi che l’Asrem e i medici di medicina generale hanno ricostruito la catena dei contatti e, gli interessati, sono in isolamento fiduciario. Le situazioni più delicate sono tenute sotto stretta sorveglianza. Resta inteso che l’attenzione non deve mai calare, a prescindere se, o meno, ci siamo sottoposti a vaccinazione”.