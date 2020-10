Cluster della scuola, Montagano: “Chi ha avuto contatti mi chiami”

L’appello è a tutti i cittadini che abbiano avuto contatti con i contagiati di Colletorto e che non siano già sotto tracciamento di contattare l’amministrazione comunale. E’ questo l’appello che arriva dal sindaco di Bonefro, Nicola Giovanni Montagano, pubblicato sulla sua bacheca di Facebook. “Nell’esprimere solidarietà ai nostri vicini di Colletorto e al collega sindaco che deve affrontare questa situazione – ha affermato Montagano – chiedo ai bonefrani che abbiano avuto contatti diretti con i contagiati da covid-19 a Colletorto, e che non siano già sotto controllo attraverso l’istituzione scolastica o per altre ragioni, di mettersi immediatamente in contatto con me, anche chiamandomi al numero personale 3406888143”.