Cluster Covid a Guglionesi, due classi del Liceo vanno in “dad”

Ancora due classi in didattica a distanza a Guglionesi, paese diventato il vero e proprio epicentro dell’escalation di contagi da Covid-19.

Questa volta, però, la didattica a distanza riguarda anche gli studenti del Liceo, la scuola che finora si era “salvata” dai contagi.

“Si comunica che gli studenti della Classe 3B del Liceo svolgeranno Didattica a Distanza nella giornata di Venerdì, 26 Novembre – si legge sul sito dell’istituto Omnicomprensivo – I docenti, negativi al molecolare, potranno svolgere attività didattica in presenza.

Le lezioni riprenderanno in presenza, lunedì, 29 Novembre, per tutti gli alunni risultati negativi al molecolare svolto Giovedí 25 Novembre. Gli studenti risultati negativi effettueranno il tampone finale il giorno 30 Novembre, dalle ore 11 alle ore 12:30, presso il vecchio ospedale di Termoli, in Via del Molinello”. Il provvedimento a seguito di alcuni casi positivi che si sono riscontrati anche tra gli studenti del liceo.