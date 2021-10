Cluster alla Pistilli, personale Usca ha visitato tutti gli ospiti: nessuna criticità

«Qualche paziente presenta sintomi lievi e assolutamente gestibili»

Emergenza Covid e cluster all’interno della casa di riposo Pistilli: le unità speciali di continuità assistenziale (Usca) sono state oltre 4 ore presso la struttura del capoluogo di regione e hanno visitato tutti gli ospiti. «Qualche paziente – fanno sapere dalla struttura – fa registrare dei sintomi lievi ma assolutamente gestibili. Per alcune persone che erano sottoposte a ossigenoterapia è stato deciso di incrementare la dose; per altri fortunatamente basta qualche sciroppo. La situazione al momento è dunque tranquilla. Bisogna aspettare i prossimi giorni ma al momento non c’è nessuno con problemi importanti e anche i pazienti stanno moralmente bene». Quest’ultimo aspetto è legato alla professionalità e alla continuità nell’assistenza da parte di tutto lo staff che sta gestendo al meglio una situazione sicuramente non semplice. I positivi riscontrati sino ad oggi alla Casa di riposo Pistilli di via delle Frasche a Campobasso sono 26: 23 ospiti e 3 operatori: 2 anziani sono ricoverati al Cardarelli in Malattie Infettive, ma erano andati in ospedale per altre problematiche e lì è stata scoperta la positività. Inoltre 5 tamponi sono stati catalogati come “inconcludenti” dall’Asrem (cioè non è detto che sviluppino la malattia). La maggior parte degli anziani, vaccinati con terza dose, sono asintomatici. Nella struttura (che ricordiamolo, durante la fase più critica della pandemia non ha fatto registrare casi) così come prevede la legge, è stato effettuato un cordone sanitario e nessuno può entrare e uscire. I positivi sono stati isolati in stanze apposite per dividerli dagli altri anziani.