Cluster a Toro, si va verso la sospensione attività della Scuola dell’Infanzia

Il cluster Toro che si è manifestato in queste ultime ore, preoccupa e non poco. I cinque nuovi contagi emersi nel bollettino Covid di ieri fanno salire ad otto i casi di positività al virus che si concentrano in un paese che conta poco più di 1.300 residenti. La comunità si interroga e più di qualche timore inizia a serpeggiare.



Ed è di queste ore la notizia “ufficiosa” secondo la quale il sindaco Roberto Quercio potrebbe anche adottare qualche provvedimento drastico, ma necessario, come quello di una probabile sospensione delle attività della Scuola dellì’Infanzia, il che fa presupporre che fra i contagiati vi sia anche un bambino oppure una bambina. Si tratterebbe comunque di un provvedimento con valenza cautelativa.