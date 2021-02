Cluster a Petrella, il sindaco Amoroso: «Attualmente abbiamo 31 contagiati e un ricoverato» (VIDEO)

«Le condizioni del 50enne nel reparto di malattie infettive sono in netto miglioramento»

Ha toccato con mano, personalmente, la sofferenza che provoca il Covid, nel corpo e nella mente; ha visto il terrore negli occhi di alcuni pazienti; ha fissato, per attimi che sembravano interminabili, lo sguardo coraggioso di medici e infermieri dell’ospedale Cardarelli. Alessandro Amoroso, primo cittadino di Petrella, è stato dimesso dal nosocomio del capoluogo lo scorso 14 gennaio dopo 15 giorni di ricovero nel reparto di malattie infettive, luogo dove ha trovato «conforto, professionalità e umanità». Il sindaco, in una intervista, ha fatto il punto sulla situazione dei contagi a Petrella Tifernina, centro che amministra insieme alla sua coalizione. «Con grande soddisfazione – ha detto Amoroso – siamo riusciti a gestire bene la pandemia; in genere c’è stata collaborazione da parte dei cittadini. Attualmente abbiamo 31 contagiati – detto ancora il sindaco – il tutto nasce il 26 o 27 di gennaio quando una insegnante è risultata positiva e da qui si è scatenato il meccanismo dei contagi sulla popolazione scolastica. L’Asrem si è fatta carico dello screening sui bambini della Primaria. Noi, come Comune, abbiamo deciso di effettuare tamponi, antigenici, anche a docenti e personale Ata degli altri gradi di istruzione. Domani, martedì 8 febbraio, riapriranno anche i bar. Abbiamo attualmente un 50enne ricoverato in malattie infettive ma le sue condizioni – ha terminato – sono in netto miglioramento».