Cluster a Guglionesi: 5 classi della materna in dad. Chiusa anche la mensa scolastica

Stando agli ultimi dati disponibili sono saliti a 18 i casi di positività: 6 i bambini positivi alla Primaria e 8 nelle classi primavera

Sono 4 le sezioni della primaria e una dell’infanzia della scuola materna di Guglionesi dove è stata attivata la dad. La decisione è stata presa dalla dirigente scolastica, Patrizia Ancora, dopo il cluster scoppiato in queste ore proprio nella scuola materna del paese. Stando agli ultimi numero sono 6 i bambini positivi alla Primaria e 8 nella classe primavera. E 4 gli adulti che hanno contratto il virus e che appartengono alle famiglie dei bambini. Il sindaco Bellotti, invece, ha disposto la chiusura della mensa scolastica. In totale sono 18 i contagi in paese.

“Vista l’emergenza sanitaria in atto, si invita la Cittadinanza -ha fatto sapere il sindaco- al massimo rispetto delle disposizioni legislative in corso di validità e all’uso dei dispositivi di protezione.

Inoltre, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio del Comune di Guglionesi, si invita la Cittadinanza a comunicare tempestivamente i casi di positività al numero telefonico 0875.689010 (int. 3 Servizi sociali) del Municipio di Guglionesi nonché attraverso l’e-mail all’indirizzo sindaco@comune.guglionesi.cb.it “.