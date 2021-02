Clubhouse, il social network del confronto

Rubrica a cura di Camilla Arco

Ne esistono oramai di tutti i tipi.

C’è chi dà spazio alle notizie (false, il più delle volte); chi mette in mostra sé stesso e/o ciò che gli piace; chi diffonde sfide – più o meno divertenti -; chi parla e condivide – più o meno correttamente. Insomma, c’è un social per tutti i gusti.

E per ogni gusto, un corposo menù di attività da svolgere.

Da oggi (in realtà è già da un po’ – da marzo 2020 per essere esatti) la platea dei social si arricchisce con l’ultimo arrivato – che fa già molto parlare di sé. Dopo i social delle immagini, dei curricula e delle notizie, nasce il social network in cui è la parola la vera protagonista.

Il suo nome è Clubhouse. Nato e cresciuto in America, è approdato in Italia da poco ma sta già riscontrando un enorme successo.

Due le novità assolute di questo social:

Non esiste la condivisione di foto e/o video, ma solo di voci e di pensieri;

È, per il momento, ad accesso limitato: vi si può accedere solo tramite invito da parte di qualche utente già iscritto ed è disponibile solo per iOs (no Android).

Ce n’è anche una terza, di novità, ma da confermare: nulla di quanto presente sulla piattaforma può essere registrato o scaricato. “Ciò che si dice su Clubhouse, rimane su Clubhouse”, semi-cit.

Ma cosa si fa, su questo social? Si parla. E di cosa? Di qualunque cosa si voglia. Come? Si accede alle cosiddette room, in cui i presentatori parlano e in cui – tutti coloro che vi partecipano – possono intervenire e partecipare alla conversazione a loro volta.

Le discussioni coinvolgono persone di ogni età e di ogni estrazione sociale e trattano gli argomenti più disparati. Nel momento in cui si accede sulla piattaforma, l’utente inserisce le proprie preferenze riguardo a diverse tematiche. L’algoritmo, poi, fa il resto ed elenca – nella nostra “bacheca” – le “call” ritenute più interessanti per noi.

Quali sono gli elementi più appassionanti di questo social?

Sicuramente, visto il periodo storico, è estremamente appealing (come direbbero gli americani) poter stringere nuove amicizie o condividere idee e pensieri con persone fisicamente lontane da noi e – in molti casi – sconosciute.

Incontrarsi e conoscersi, ri-incontrarsi e ri-conoscersi: gli ingredienti base dei social network ci sono tutti.

C’è chi lo definisce un podcast che si realizzare in itinere; chi una conferenza online in cui chiunque decide a quale gruppo associarsi; chi un evento (ve li ricordate, sì?) in cui ognuno decide con chi parlare. Insomma, la sua identità è ancora da definirsi. Ma, tempo al tempo… ci penseranno gli utenti, poi, a definirlo davvero.

Dopo qualche giorno di test, per me è una radio democratica dove chiunque può essere speaker e ascoltatore.

I lati oscuri, invece, sono ancora da scoprire. Per il momento, infatti, l’esclusività e il conseguente numero limitato di persone sulla piattaforma permette un utilizzo corretto e funzionale del social, con un livello medio-alto di conversazioni.

Ma cosa accadrà quando l’accesso sarà consentito a chiunque? Quanto potrà essere pericoloso quando nasceranno “stanze” in cui la radicalizzazione la farà da padrona?

I social – per natura – non hanno alcun filtro e non sono soggetti ad alcun tipo di limitazione: ciò che gli utenti dicono e fanno sulle diverse piattaforme attualmente in essere non può essere in alcun modo limitato (motivo evidente per cui le fake news sono all’ordine del giorno).

Il caso Trump ha sovvertito queste regole e ha sollevato questo limite – ma solo a seguito di evidenti comportamenti scorretti e quando era oramai troppo tardi.

Cosa farà Clubhouse per evitare tutto questo?

Di certo, il lato positivo di questo social è che sembra essere limitata la possibilità di creare account falsi: per registrarsi, infatti, è necessario inserire un numero di telefono.

La bellezza di Clubhouse è che permette di confrontarsi su argomenti di interesse e – come la filosofia ci insegna – il confronto è un’opportunità di crescita: dal latino cum “insieme” e frons, frontis “fronte” – mettere di fronte due o più cose ed individuare diversità e somiglianze.

Per cogliere i benefici del confronto, quindi, è necessario ascoltare anche altri punti di vista, vedute differenti e nel mondo dei social attuali, questo, accade molto raramente. La polarizzazione delle idee è ciò che, più di ogni altra cosa, non deve accadere su Clubhouse.