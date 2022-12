Club 500 Campobasso, un Natale all’insegna della solidarietà

Un Natale nel segno della solidarietà. Il club 500 Campobasso, come ogni anno nel periodo delle feste, ha organizzato un incontro per raccogliere fondi da devolvere alla casa famiglia ‘Figlie del Divino Zelo’ di viale Elena a Campobasso che ospita una ventina di bambini. L’ennesima conferma del grande cuore di un gruppo di amici che condivide la stessa passione ed è sempre attento a chi è meno fortunato. Tutti i soci hanno contribuito a donare una somma in denaro e degli indumenti nuovi ad ognuno dei ragazzi ospiti della struttura.

Alla consegna dei doni è stata tanta la felicità dei ragazzi e tantissima emozione nei soci del club vestiti da Babbo Natale. “Ci abbiamo messo il cuore e la voglia di aiutare i piccoli che hanno bisogno di sostegno – spiegano il presidente Gazzillo e il suo vice Fierro – abbiamo pensato che una raccolta fondi potesse essere la cosa migliore anche in virtù del periodo particolare che stiamo vivendo. E’ stato tutto molto coinvolgente. Ringrazio tutti i soci del club che ancora una volta, oltre alla passione per i motori ha dimostrato tanta sensibilità per il sociale. Un grazie all’amministrazione comunale di Campobasso che ci ha assegnato lo spazio antistante il comune per poter parcheggiare le nostre 500”.