Clown e niente paura, il ‘baby vaccino’ prosegue spedito

Anche nella giornata di oggi 170 dosi somministrate. In attesa dell’open Day della Befana

Prosegue spedita la campagna vaccinale anti Covid-19 per i bambini. Anche nella giornata di oggi somministrate altre 170 dosi di Pfizer, che segue la media di ogni giornata di vaccinazione considerando che a Termoli il vaccino per i bambini non si somministra tutti i giorni. Un trend costante che ha portato ad una nuova richiesta di vaccini. In attesa del 6 quando si terrà l’open Day e risultano già circa 600 prenotati. Per i bimbi una sorta di festa grazie anche alla presenza di clown e animatori che distraggono i piccolini al momento dell’inoculazione. Niente pianti ma solo risate e palloncini in omaggio.