Cln Cus Molise, Vinicius Oliveira: “Con il Benevento gara dura ma vogliamo partire forte”

Un giovane di talento e di grandi prospettive. Non inganni la carta d’identità che alla voce anno di nascita recita 2002. Vinicius Oliveira, estremo difensore del Circolo La Nebbia Cus Molise dopo la bella stagione scorsa si è messo ulteriormente in mostra nelle amichevoli delle ultime settimane e al Memorial Sandri è stato eletto miglior portiere. Ma come nel suo stile, non si monta la testa, anzi. E’ già concentrato sull’obiettivo principale, la nuova stagione che scatterà ufficialmente sabato contro il Benevento. “Le buone prestazioni aiutano a lavorare sempre meglio – argomenta – ma io penso soprattutto alla squadra e sono contento quando il gruppo rende bene e vince. Il premio di miglior portiere ottenuto a Roma mi rende felice ma sono consapevole che si può fare sempre di più e meglio. Da sabato si inizia a fare sul serio e noi ci vogliamo far trovare pronti”. Al Palaunimol arriva il Benevento per un esordio da affrontare con la giusta concentrazione. “Stiamo lavorando sodo agli ordini dei nostri preparatori e di mister Sanginario perché vogliamo arrivare alla gara con la giusta carica agonistica – interviene ancora Oliveira – sappiamo che nessuna partita sarà semplice e che soprattutto di fronte al pubblico amico dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti. Iniziare con il piede giusto sarà importante per tutti: società, staff tecnico, giocatori e ambiente”. Rispetto allo scorso anno sono cambiate le avversarie ma sicuramente è rimasta immutata la voglia di emergere in una categoria, nella quale il giovane portiere rossoblù ha già dimostrato di stare bene. “A prescindere da chi affronteremo – rimarca – l’importante è allenarsi con determinazione e concentrazione, con la voglia di dare sempre il massimo. Così facendo i risultati arriveranno sicuramente e tutti insieme ci divertiremo. Rispetto alla passata stagione credo che il livello si è alzato, ci sono società che hanno allestito organici di valore assoluto per questa categoria. Dal canto nostro venderemo sempre cara la pelle e cercheremo di dare del filo da torcere a tutti. Poi alla fine tireremo le somme e vedremo dove saremo riusciti ad arrivare”.