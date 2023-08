Cln Cus Molise, venerdì si conosceranno i gironi. Di Stefano: “Il livello sarà alto”

Venerdì il Cln Cus Molise conoscerà le proprie avversarie. La Divisione Calcio a 5 renderà noti i gironi dei campionati nazionali e quindi anche della serie A2 élite.

In casa rossoblù a fare il punto della situazione è il capitano Antonio Di Stefano. “La nuova stagione si avvicina, non vediamo l’ora di iniziare – spiega – avremo una rosa rinnovata costruita dalla società con grande entusiasmo. Ci aspetta il confronto con una categoria nuova, istituita dalla Divisione proprio a partire da questa stagione. Il livello del campionato sarà alto e dovremo farci trovare pronti”.

La vostra rosa sarà diversa rispetto a quella dell’ultimo campionato. C’è stata la conferma di qualche senatore ma molti giocatori sono nuovi. Quale potrà essere l’obiettivo?

“Abbiamo cambiato molto. La società ha lavorato bene nel mercato estivo e sono sicuro che i nuovi arrivati si faranno trovare pronti per competere in A2 élite. Sono elementi importanti che hanno giocato anche in categorie superiori. C’è grande entusiasmo e voglia di fare bene, l’obiettivo è senza dubbio quello della salvezza. Poi, durante la stagione, vedremo dove riusciremo ad arrivare”.

C’è attesa per conoscere i gironi, ne saranno soltanto due e questo farà alzare ulteriormente il livello del campionato. Concordi? “E’ vero, c’è tanta curiosità per conoscere le nostre avversarie. La cosa certa è che dovremo lavorare molto per farci trovare pronti alla nuova stagione. Scenderemo sempre in campo per ottenere il massimo e alla fine tireremo le somme”.

Nel corso della passata stagione avete avuto un contributo importante da parte del pubblico, la cui spinta è stata fondamentale nelle gare al Palaunimol.

“E’ stato emozionante vedere il Palaunimol pieno nelle gare finali della stagione. L’auspicio è che nel campionato che partirà alla fine di settembre, la presenza del pubblico possa essere sempre maggiore. Vogliamo regalare delle belle soddisfazioni alla società anche in questa nuova categoria così come accaduto nei quattro anni di serie A2”.

Dal punto di vista personale stai già lavorando per arrivare in forma all’inizio della preparazione. Quale è il segreto?

“Per me è un piacere fare allenamento e farmi trovare pronto a livello fisico. Chiaramente durante l’arco della stagione ci sono delle variabili, tipo gli infortuni, che possono minare la condizione fisica. Il livello è alto e quindi bisogna essere al top. Poi lavorando sul campo insieme ai compagni, andremo a creare la giusta amalgama che sarà perfezionata durante l’anno. In questo modo potranno arrivare delle belle soddisfazioni”.