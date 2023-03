Cln Cus Molise protagonista tra i banchi: Barichello, Di Stefano e Oliveira in cattedra alla Jovine

Dal campo di gioco alla scuola con grandi emozioni. Il Circolo La Nebbia Cus Molise è stato protagonista tra i banchi. Oggi pomeriggio, giovedì 16 marzo, i giocatori Matheus Barichello, Antonio Di Stefano e Vinicius Oliveira sono stati ospiti dell’istituto Francesco Jovine di Campobasso.

Insieme alla maestra Sabrina Rauso i bambini che partecipano alla realizzazione del periodico ‘Jovine News’ hanno posto domande e curiosità ai giocatori apparsi come sempre disponibilissimi. Nonostante la giovanissima età gli alunni hanno dimostrato di conoscere lo sport e nello specifico di essere informati sulla storia e sui risultati sportivi del sodalizio rossoblù. Si è parlato di tecnica e tattica ma anche, più nel dettaglio, della storia sportiva dei tre giocatori che hanno ripercorso la loro carriera e raccontato le emozioni che si vivono all’interno dello spogliatoio catturando in maniera splendida l’attenzione dei giovani interlocutori. Ne è venuto fuori un confronto interessante e ricco di spunti.

Al termine i bambini hanno chiesto gli autografi ai tre calcettisti che, con grande entusiasmo, non si sono sottratti dimostrando di essere campioni non solo nello sport ma anche nella vita di tutti i giorni. I bambini, al suono della campanella, hanno lasciato l’aula fieri e felici di aver condiviso qualche ora con i giocatori. Il loro sorriso e la loro felicità sono stati lo spot più bello per la nostra società e per il futsal in generale.