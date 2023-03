Cln Cus Molise, per l’under 19 quindici reti al Sulmona e ritorno in vetta al girone R

CLN CUS MOLISE-SULMONA 15-2

(7-0 primo tempo)

Cln Cus Molise: Polisena, Sabia, Leccese, Migliorini, Patriarchi, Mariano, Nathan, Minervini, Palamaro, Lenoci, Ferrara. All. Di Stefano.

Sulmona: Fasciani, Colan, Carbone, Spinelli, Iacobucci, Collesi, Terzini, Barretta, Scudieri, Carinci, De Grandis, Funel.

Arbitro: De Marco di Campobasso. Crono: Bornaschella di Isernia.

Marcatori: Lenoci (7), Minervini (3), Migliorini (2), Ferrara (2), Narhan, Spinelli, Iacobucci.

Vittoria e ritorno in vetta nel girone R per l’under 19 del Circolo La Nebbia Cus Molise che supera senza particolari problemi il Sulmona e prosegue nel suo cammino senza macchia fatto di 11 vittorie e un pareggio. Al Palaunimol la sfida con i peligni ha visto gli uomini di Antonio Di Stefano comandare le operazioni fin dall’inizio con la sfida indirizzata in discesa già nella prima frazione di gioco chiusa avanti 7-0. Netta la superiorità dei molisani con gli ospiti che ci hanno messo tanto impegno e grande grinta ma non è bastato per rallentare la corsa avversaria. Per il Circolo La Nebbia Cus Molise l’occasione è stata propizia per far ruotare tutti gli uomini a disposizione concedendo minutaggio a chi è stato poco impegnato fino a questo momento durante la stagione. In fase realizzativa Lenoci ha fatto la voce grossa con sette centri ma hanno fatto ottime cose anche Minervini (autore di una tripletta), Migliorini e Ferrara (doppiette). Alla festa del gol ha partecipato da protagonista anche Nathan con una marcatura. I rossoblù torneranno in campo il 2 aprile al PalaRoma di Montesilvano contro la Real Dem. “Vincere è sempre importante – rimarca mister Di Stefano, – sono contento della risposta avuta da parte di tutti. Ora ci prepariamo per la fase calda della stagione”.