Partirà di fronte al pubblico amico l’avventura della formazione under 19 del Circolo La Nebbia Cus Molise (in basso il calendario completo). I ragazzi di Antonio Di Stefano cominceranno al Palaunimol il cammino della stagione 2021-2022 e lo faranno contro l’Alma Salerno il 17 ottobre. Una settimana dopo è in calendario il derby sul campo della Chaminade mentre il 27 arriverà nel capoluogo l’Acerrana. Il Circolo La Nebbia Cus Molise varcherà i confini regionali per la prima volta alla fine di ottobre quando, per la quarta giornata, andrà a fare visita alla Sandro Abate Avellino. L’altro derby, quello contro lo Sporting Venafro, è atteso, alla nona giornata il 5 dicembre in casa della formazione bianconera. Il girone di andata si concluderà alla vigilia di Natale, precisamente il 23 quando gli uomini di mister Di Stefano sarà di scena sul campo del Casavatore. La regular season si concluderà il 24 aprile 2022. I rossoblù nella prossima stagione cercheranno di acquisire esperienza e togliersi strada facendo delle belle soddisfazioni.