Cln Cus Molise, l’11 settembre la prima uscita a Manfredonia

Ci sarà domani pomeriggio la prima amichevole ufficiale del ‘nuovo’ Circolo La Nebbia Cus Molise. La formazione di Marco Sanginario sarà di scena sul campo del Manfredonia neopromosso in serie A e avversario proprio dei rossoblù lo scorso anno nel gruppo C di serie A2. L’occasione sarà propizia per verificare la condizione e più in generale il lavoro svolto durante i primi dieci giorni di preparazione. “L’aspettativa è quella di riuscire a testare un po’ tutti i ragazzi – argomenta il tecnico Sanginario – nella prima settimana di lavoro i carichi sono stati importanti, Vedremo se ci sarà già un po’ di amalgama tra i ragazzi visto che abbiamo cambiato tanto confermando sei persone dello scorso anno. Sicuramente ci sarà da lavorare e la gara di domani ci serve per capire se c’è già un po’ di sintonia, necessaria per affrontare al meglio un campionato impegnativo come quello di A2”.

Il bilancio di questo avvio di preparazione può essere considerato positivo. Concorda?

“Assolutamente. Abbiamo visto tanto entusiasmo da parte dei nuovi e anche da parte di chi ricomincia ormai da anni la preparazione con il Cus Molise. Si sente un’aria distesa e ci si diverte lavorando. Ci sono tutte le condizioni per fare bene anche se, come sempre, l’ultima parola spetta al campo”.

Dopo Manfredonia l’attenzione si sposterà al quadrangolare Città di Campobasso di sabato prossimo.

“Un quadrangolare di rilievo con in campo anche il Napoli Futsal con una rosa di tutto rispetto che credo possa giocarsi lo scudetto insieme ad altre squadre della massima serie nazionale. Di importanza notevole è anche il clinic che ci sarà la mattina alle 10 con al tavolo mister Basile, tecnico del Napoli Futsal, Fausto Scarpitti che non ha certo bisogno di presentazioni e Marco Maestripieri per quanto concerne il calcio a undici. Modererà i lavori il professor Germano Guerra e il titolo sarà ‘Fase difensiva e fase offensiva nel futsal e nel calcio. Interessante e appetibile per quanto concerne entrambe le discipline. Invitiamo tutti a partecipare e come sempre entrambi gli appuntamenti saranno gratuiti. Basterà soltanto una prenotazione all’indirizzo eventi@cusmolise.it