Cln Cus Molise, il gol è giovane

I molisani battono il Barletta con Triglia (doppietta) e Verlengia. Segna anche Barichello

Con la forza dei suoi giovani e con il timbro del solito, implacabile Barichello (sempre più capocannoniere del girone), il Circolo La Nebbia Cus Molise supera il Barletta e riprende la corsa in classifica generale dopo il ko rimediato a Cassano. È stata una risposta importante, quella degli uomini di Sanginario che hanno sfoderato la solita prova tutta cuore e si sono aggrappati al gruppo nel momento del bisogno soprattutto, quando, all’inizio del secondo tempo, è stato espulso il portiere di casa Badodi e i pugliesi hanno pareggiato con il conseguente penalty (fallo da ultimo uomo) realizzato da Vicente Tirapo Poi, però, i padroni di casa hanno rimesso le cose a posto e soprattutto i tre punti in cassaforte.

La cronaca – Si presenta subito il Cln Cus Molise con Ferrante che sull’angolo di Cioccia prende la mira, palla sulla traversa. Tocca poi a Barichello correggere nello specchio un angolo di Cioccia, conclusione respinta. Il Barletta si fa vedere dalle parti dell’esordiente Badodi due volte in poco tempo, sempre con Tirapo Sanz, ipnotizzato dall’estremo difensore del Cln Cus Molise. Locali ancora sul pezzo con una bomba dalla distanza Barichello, Filò alza in angolo. Lo stesso numero ventiquattro è protagonista di un gran numero sulla destra e mette al centro, Giasson non arriva per questione di centimetri. Il quintetto di Sanginario spinge forte, Cioccia taglia in profondità per Barichello, Filò intercetta. Nel finale di primo tempo il Circolo La Nebbia Cus Molise vede premiata la sua supremazia. Triglia si avventa su una palla in area di rigore (assist di Barichello) e gonfia la rete facendo esplodere il Palaunimol. Sul risultato di 1-0 per i locali si va negli spogliatoi.

La ripresa non inizia nel migliore dei modi per il Circolo La Nebbia che dopo un minuto di gioco si vede costretta a fronteggiare l’espulsione del portiere Badodi per fallo da ultimo uomo su Beluco con conseguente rigore per i pugliesi. Tra i pali va Silvaroli che non può nulla trasformazione di Tirapo Sanz. Cln Cus Molise-Barletta 1-1. Il Cln Cus Molise proprio in questo momento trova le energie più importanti per rimettere il naso avanti. Break difensivo di capitan Di Stefano, perfetto in chiusura, progressione e servizio al bacio per Verlengia che con una finta salta un avversario e batte Filò. Sulle ali dell’entusiasmo i ragazzi di Sanginario trovano anche il tris. Triglia riparte dalla sua metà campo, scambia con Debetio e mette la palla alle spalle di Filò. Cln Cus Molise-Barletta 3-1. Match in ghiaccio per i padroni di casa che dilagano. Barichello va vicino al poker con un lob morbido respinto dalla traversa e poi realizza il suo gol numero quindici in campionato sfruttando il gioco a cinque dei pugliesi. Palla recuperata da Debetio e servizio per l’asso brasiliano che fa scorrere i titoli di coda sul confronto. Finisce 4-1 e la testa è già a Rutigliano.

Cln Cus Molise: Badodi, Silvaroli, Di Stefano, Cioccia, Pizzuto, Debetio, Triglia, Ferrante, Barichello, Gustavinho, Giasson, Verlengia. All. Sanginario.

Barletta: Prezioso, Beluco, Amoruso, Filannino, Severino, Bonvino, Ciliberti, Dazzaro, Tirapo Sanz, Mesa Maldonado, Filò. All. De Venuto

Arbitri: Roscini di Foligno e Ghetti di Bologna. Cronometrista: D’Ignazio di Avellino.

Marcatori: 18’56” Triglia pt; Vicente Tirapo (rig), 5’35” 6’59” Verlengia, 18’39” Barichello st.

Note: espulso il portiere di casa Badodi all’inizio del secondo tempo