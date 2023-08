Cln Cus Molise, domani via alla preparazione. De Lisio: «C’è entusiasmo e curiosità intorno alla squadra»

Vacanze finite per il Circolo La Nebbia Cus Molise che domani si ritroverà al Palaunimol a ora di pranzo per dare il via ad una nuova stagione, la prima in serie A2 élite. Agli ordini di mister Sanginario e del suo staff ci saranno vecchi e nuovi atleti pronti a confrontarsi in un campionato di livello assoluto con avversarie di rango e giocatori di esperienza. Una rosa in gran parte nuova, quella del Cln Cus Molise, costruita in maniera attenta dalla società che non ha lasciato nulla al caso e curato tutto nei minimi dettagli. La prima settimana di lavoro si svolgerà con doppie sedute, la mattina dedicata all’atletica, sera al campo con l’obiettivo di cementare il gruppo e raggiungere una buona forma per arrivare agli appuntamenti ufficiali nelle migliori condizioni possibili. Entusiasmo, lungimiranza, passione e competenza sono state da sempre caratteristiche proprie del progetto rossoblù che nel corso degli anni ha raggiunto livelli sempre più alti. Alla vigilia della nuova stagione abbiamo raccolto il pensiero dell’allenatore in seconda e dirigente accompagnatore Nicola De Lisio. “Per noi quello di serie A2 élite sarà un campionato nuovo – rimarca – una categoria che abbiamo raggiunto con merito dopo una lunga rincorsa. Sarà un campionato di alto livello, ci confronteremo con squadre di grande caratura. Partiamo come ogni anno per raggiungere la salvezza e poi, strada facendo, vedremo dove riusciremo ad arrivare”.

La rosa è in gran parte nuova costruita con un mercato oculato da parte vostra. “E’ la grande novità di quest’anno. Oltre alla nuova categoria anche la squadra è cambiata parecchio. A parte alcuni riconfermati, soprattutto i locali italiani, come Di Stefano, Di Lisio, Triglia, De Nisco e Mariano, abbiamo inserito elementi nuovi. E’ un nuovo ciclo che parte con grande entusiasmo sia da parte della società che dell’allenatore. C’è da lavorare tanto e formare un nuovo gruppo. Abbiamo dovuto sostituire giocatori di grande calibro come Barichello e Debetio ma a mio parere il mercato è stato molto positivo. Siamo riusciti a inserire in rosa giocatori di un buon livello e c’è grande curiosità da parte di tutti per vedere all’opera la squadra. Questo è un motivo di stimolo, sia per l’ambiente che per la squadra a lavorare bene per cercare di fare il massimo, come abbiamo sempre fatto”.

Un grande lavoro fatto in sinergia tra società e staff tecnico che è alla base dei vostri successi. “La politica è sempre la stessa e non la cambiamo. Ci ha premiato nel corso degli anni e intendiamo continuare su quella linea. C’è stato un grande lavoro da parte della società e del tecnico per allestire una squadra interessante. La riforma ha modificato il mercato e riuscire a trovare nuovi giocatori non è stato semplice. Abbiamo lavorato in modo intenso e siamo convinti che con la politica dei piccoli passi e con un occhio al bilancio, siamo riusciti a mettere su una rosa di buon livello. Speriamo di avere il giusto riscontro dal campo”.