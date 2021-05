Cln Cus Molise da sogno: sbancata Ortona dopo i supplementari e passaggio al secondo turno playoff

Sabato si giocherà a Porto San Giorgio

TOMBESI ORTONA-CLN CUS MOLISE 5-6

dopo tempi supplementari

(1-3 primo tempo, 4-4 al 40’)

Tombesi: Dell’Oso, Valente, Bordignon, Iervolino, Pereira, Pizzo, Silveira, Masi, Fabiano Assad, Pieragostino, Romagnoli, Berardi. All. Di Vittorio.

Cln Cus Molise: Pasquale, Oliveira, Turek, Zancanaro, Di Lisio, Picciano, Debetio, Marro, Triglia, Pietrarca, Barichello, Badodi. All. Sanginario.

Arbitri: Billo di Vicenza e Tassinato di Padova. Cronometrista: Rutolo di Chieti.

Marcatori: 2’39” Barichello, 8’17” Iervolino, 16’27” Zancanaro, 16’38” Turek pt; 7’29” Assad, 8’39” Bordignon, 11’22” Pizzo, 11’58” Turek st. 3’39” Bordignon pts; 3’09” Triglia, 3’58” Turek sts,

Note: ammoniti Bordignon, Iervolino, Pizzo, Triglia, Turek, Debetio.. Espulso il portiere della Tombesi Dell’Oso al 16’37” del primo tempo.

Un Circolo La Nebbia meraviglioso sbanca Ortona dopo i tempi supplementari e si guadagna con merito l’accesso al secondo turno dei playoff. In Abruzzo la formazione di Marco Sanginario mette in campo tutto quello che ha, rimonta i gialloverdi (era sotto 5-4 dopo il primo tempo supplementare) e sabato prossimo andrà a sfidare a Porto San Giorgio il Futsal Cobà che ha battuto il Gubbio. Applausi a scena aperta, dunque, per il quintetto molisano che arricchisce con un ulteriore prestigioso tassello la sua già meravigliosa stagione.

La cronaca – Parte subito forte la formazione di Sanginario che passa dopo due minuti con Barichello abile a freddare con un tiro preciso Dell’Oso per l’1-0 Cln Cus Molise. La risposta della Tombesi è in una conclusione da fuori di Pizzo che Oliveira disinnesca in corner. Tocca poi Masi a spedire al lato una palla proveniente da corner. Sull’altro fronte Barichello assiste Turek, Dell’Oso chiude lo specchio e devia. Il pari gialloverde arriva grazie a Iervolino che corregge sulla linea una palla rimessa in gioco da Bordignon. Il Cln Cus non molla un centimetro e trova il nuovo sorpasso con un gran gol di Zancanaro. L’ex Cmb riceve palla spalle alla porta, si gira e fulmina dell’Oso per il 2-1 del Cln Cus Molise. La squadra rossoblù spinge e trova anche il tris. Il portiere di casa Dell’Oso esce fuori area e colpisce il pallone con la mano nel tentativo di anticipare Turek. Rosso diretto e punizione dal limite per il Cln Cus Molise che Turek trasforma con freddezza nel 3-1 per i molisani mettendo la palla alle spalle del neo entrato Berardi.

Nella ripresa la Tombesi accorcia le distanze con Fabiano Assad che finalizza un assist di Masi. Il Cus non ci sta e Barichello, imbeccato da Turek spedisce al lato a due passi dalla porta il poker rossoblù. Gol mangiato, gol subito. I locali riequilibrano il confronto con Bordignon.Il match è vibrante, Pizzo riporta avanti i suoi con una conclusione precisa ma prima della sirena finale è Turek a tramutare in oro un calcio di punizione per il definitivo 4-4 del 40’. Servono così i supplementari per stabilire chi passerà il turno. Nei primi 5’ di extra time la formazione di mister Di Vittorio mette il naso avanti con la rete di Bordignon. Le emozioni si susseguono: Triglia, entrato come portiere di movimento, con una staffilata colpisce il palo e lo stesso fa dall’altra parte Pizzo a porta sguarnita per gli abruzzesi. Ma è nel secondo supplementare che il Circolo La Nebbia Cus Molise costruisce, nonostante la stanchezza, la grande impresa. I rossoblù possono solo vincere e dominano la scena giocando con il portiere di movimento (Triglia) fisso in campo. Berardi è superlativo in due occasioni su Barichello ma deve poi capitolare sul tocco ravvicinato di Triglia che finalizza una super giocata di Barichello per il 5-5. Con questo risultato sono ancora i locali a passare il turno. Ma il Cln Cus Molise ha cuore e polmoni per l’ultimo assalto. Azione manovrata con il gioco a cinque e Turek non perdona realizzando il gol del definitivo 6-5 che spedisce in Paradiso il Cln Cus Molise. Sabato si va a Porto San Giorgio per continuare a sognare…

Il parere del mister – “Si è rivisto il Cln Cus Molise della prima parte della stagione – argomenta Sanginario – quello che sapeva soffrire nei momenti topici del match per poi venire fuori e portare a casa la vittoria. Un plauso a tutti i ragazzi, è stata una vittoria voluta e cercata da un grande gruppo. Una vittoria di cuore e di carattere. A due minuti dalla fine credo che nessun scommettitore avrebbe puntato qualcosa sulla nostra vittoria. A scommetterci siamo stati noi, lo abbiamo fatto in maniera caparbia come dimostrano i gol con il gioco a cinque, dimostrano questa caparbietà”.