Cln Cus Molise, con l’Italpol arriva la terza sconfitta consecutiva

Chiude il girone di andata con una sconfitta, la terza consecutiva, il Cln Cus Molise che si arrende all’Italpol.

Si presenta subito la formazione di casa con un calcio di punizione di Barichello, sfera deviata in calcio d’angolo. L’Italpol difende con ordine e trova il vantaggio. Approfittando di una palla persa in uscita dal Cln Cus Molise Osni Garcia si presenta davanti a Pacioni e lo batte per lo 0-1. I locali non ci stanno e reagiscono subito. E’ Barichello a chiamare al grande intervento di piede Basile. L’estremo difensore dei romani si ripete poco più tardi intercettando in due tempi una conclusione di Nathan. Sull’altro fronte i molisani perdono un pallone sanguinoso, Garcia va a centimetri dal raddoppio con il cuoio che si spegne al lato. E’ poi Kamel a provare la conclusione, Pacioni è attento e respinge di piede. Al tramonto del primo tempo c’è un’occasione per parte. Prima Bizjak per l’Italpol, poi Barichello per il Cln Cus Molise ma in entrambe le occasioni i portieri fanno buona guardia.

Nella ripresa i padroni di casa cominciano con il piede giusto. E’ Barichello a concludere verso la porta, Basile non si fa sorprendere. Il numero 12 ospite è ancora sugli scudi quando devia la conclusione al volo di La Bella, sfera ancora in gioco con Lucas che in acrobazia non inquadra lo specchio della porta. I molisani Ancora rossoblù sul pezzo: Barichello assiste Di Stefano, conclusione larga. La risposta ospite è in un pallone di Kamel che riceve palla spalle alla porta e tira, Pacioni respinge. Poi sulla seconda conclusione del 22 Triglia salva sulla linea. E’ il preludio al raddoppio che arriva sul gioco a 5 del Circolo La Nebbia Cus Molise. E’ Kamel a trovare lo spazio giusto per piazzare lo 0-2. Il tris ospite arriva sempre con il power play locale. E’ Basile a recuperare palla e dalla sua porta infila nella porta sguarnita. Finisce con il ko del Circolo La Nebbia Cus Molise che deve tra l’altro fare i conti con l’infortunio occorso a Barichello. Gli accertamenti dei prossimi giorni ne stabiliranno l’entità.