Cln Cus Molise, arriva Davide Porcari. “Felice di essere approdato in rossoblù”

Arriva un nuovo rinforzo per il Circolo La Nebbia Cus Molise. Stiamo parlando di Davide Porcari,

laterale classe 1999 proveniente dal Venafro Fc. Un innesto che potrà sicuramente tornare utile alla

causa rossoblù nel corso della prossima stagione sportiva, reso possibile dalla grande amicizia che

lega il presidente Scarabeo al tecnico dei campobassani Sanginario. Queste le prime dichiarazioni

del giocatore.

Cosa ti ha spinto ad accettare il Cln Cus Molise?

“Ho scelto il Cln Cus Molise soprattutto per la sua organizzazione e professionalità ma anche

perché in passato ho avuto già qualche esperienza con mister Sanginario e mi sono trovato bene con

lui e con il suo gioco”.

Quali sono le aspettative per questa nuova avventura?

“Spero di poter dare quanto più possibile una mano alla squadra e di trovarmi bene con i miei nuovi

compagni”.

Giocherai con tanti calcettisti esperti dai quali puoi solo imparare per crescere. È così?

“Certo. Già solo potermi allenare con giocatori di questo livello è fondamentale per la mia crescita.

Cercherò di osservarli il più possibile per poter migliorare personalmente sotto tutti i punti di vista”.

Quale può essere l’obiettivo per la nuova stagione a livello di squadra?

“Affronteremo un campionato di altissimo livello con delle avversarie ben organizzate e forti, ma

credo che puntando sul gruppo e sul duro lavoro ci potremo togliere delle belle soddisfazioni e dire

la nostra sul campo” .