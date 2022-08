Cln Cus Molise, al via la preparazione tra sorrisi ed entusiasmo

L’inizio di una nuova stagione porta con se sempre delle grandi emozioni. Il Circolo la Nebbia Cus Molise si è ritrovato ad ora di pranzo per dare ufficialmente il via alla preparazione precampionato. Società, staff tecnico e squadra hanno riacceso i motori in vista del campionato, il quarto consecutivo in A2. Campionato che come ogni anno si preannuncia lungo e difficile. La squadra rossoblù avrà dalla sua un anno in più di esperienza in categoria da poter sfruttare e andrà a caccia di importanti conferme dopo essere stata sempre protagonista. Un regolamento nuovo, un girone nel quale qualcosa è cambiato, la qualità delle squadre presenti, rendono bene l’idea dell’elevata difficoltà della prossima stagione. Ma le grandi sfide non hanno mai spaventato il Circolo La Nebbia Cus Molise che, puntando sul lavoro certosino del club, sulla forza del gruppo e sul sacrificio, ha sempre offerto un ottimo futsal e si è guadagnata, a suon di successi, un posto importante nel mondo del futsal nazionale. “Ci attende una stagione impegnativa – argomenta il dg Griguoli nel discorso alla squadra – cercheremo di conquistare un posto nella prossima A2 Elitè. Può sembrare un obiettivo facilmente raggiungibile ma non lo è. Sarà un campionato duro, con tantissime squadre che seppur non hanno allestito un organico pronto per la serie A, hanno cercato di mettere su una rosa per ambire alla serie A2 Elité. Quindi a mio avviso la parte medio alta della classifica sarà molto affollata con formazioni, come la nostra di un buon livello. Questo è l’obiettivo societario – prosegue il dirigente rossoblù – poi c’è quello personale che deve coincidere con il nostro. Dovrete lavorare con impegno, passione e serenità. Da parte nostra ci metteremo tutto quello che abbiamo. Naturalmente il supporto non è solo in termini economici. La nostra è una piccola famiglia, cerchiamo di supportarci anche per le vicende extra campo, potete contare su ogni singola persona della società e dello staff che sarà a vostra disposizione per tutto quello di cui avrete bisogno. Facciamo un campionato di serie A2 che è dilettantistico solo sulla carta e quindi vi consideriamo come dei piccoli professionisti. Vi allenerete ogni giorno per poi giocare il sabato. Quest’anno in particolare ci sarà un impegno importante anche per quanto concerne le trasferte, a cominciare dalla prima giornata quando andremo a Mantova. A nome di tutta la società – chiosa il diggì – vi chiedo massimo impegno e massima disponibilità. Da noi sarete ricambiati nel miglior modo possibile e sono convinto che lo sarete anche dal campo con ottimi risultati”. Al termine del discorso il gruppo, con giocatori vecchi e nuovi, si è trasferito sul campo per il primo allenamento ufficiale agli ordini di mister Sanginario. Un primo assaggio di quello che sarà il cammino. Un cammino che si spera possa regalare grandi gioie al sodalizio del presidente Nicola Dell’Omo.

