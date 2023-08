Cln Cus Molise, al via la preparazione in vista della prossima serie A2 élite

Primo giorno di scuola per il Circolo La Nebbia Cus Molise che si è ritrovato per l’inizio della preparazione. Alla presenza della società capeggiata dal presidente Nicola Dell’Omo e dello staff tecnico con in testa mister Marco Sanginario, il gruppo, composto da vecchi e nuovi elementi, ha dato il via alla stagione sportiva 2023-24, la prima in serie A2 élite. Una rosa in gran parte rinnovata quella rossoblù, che andrà a misurarsi in un campionato di grande livello e cercherà di togliersi delle belle soddisfazioni. “Ci attende una stagione impegnativa – ha sottolineato il tecnico Marco Sanginario, artefice insieme alla società di un grande progetto sportivo – andremo ad affrontare un campionato impegnativo, con passione e duro lavoro cercheremo di raggiungere tutti insieme gli obiettivi che la società si è prefissata. Nel corso degli anni il gruppo è sempre stato la nostra forza e faremo in modo che anche nel corso della prossima stagione sarà così”.

“Benvenuti a tutti – la nostra è una grande famiglia e tutti insieme dobbiamo remare dalla stessa parte per arrivare al traguardo – le prime parole del presidente Dell’Omo – abbiamo grande fiducia in ognuno di noi e saremo al vostro fianco per non farvi mancare nulla”.

Il team manager Nicola Cesare ha sottolineato l’importanza della passione e del lavoro per raggiungere determinati obiettivi.”Da sempre nel mio lavoro di imprenditore ho sostenuto che i sogni possono diventare realtà. Perché ciò avvenga c’è bisogno di sacrificio e professionalità. Senza si fa poco. Sono entrato in questa società che è una grande realtà nel mondo dello sport, grazie ad un gruppo di amici veri, Marco, Nicola Dell’Omo, Nicola De Lisio e tutti quelli che vedete vicino a me. Metterò a disposizione di questo club tutto il mio entusiasmo”.

E’ toccato poi al direttore generale Griguoli sottolineare l’importanza della stagione che è alle porte. “La parola sacrificio è una delle più importanti per riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Nulla si ottiene senza il duro lavoro e la voglia di superare i propri limiti. Crediamo nella vostra professionalità e come società saremo sempre presenti”.

Il tecnico in seconda Nicola De Lisio ha rimarcato i punti cardine del Cln Cus Molise: “L’abnegazione e il sacrificio ci hanno sempre premiato nel corso degli anni e questo vi chiediamo nel corso di una stagione che si preannuncia molto impegnativa e si spera possa regalarci belle soddisfazioni”.

“Mettete in ogni allenamento e in ogni partita tanta grinta e cuore, così i risultati arriveranno sicuramente. L’importante è essere sempre tutti uniti, buon lavoro a tutti voi”. Le parole del vicepresidente Massimo De Gregorio. Poi la squadra si è trasferita sul campo per la prima seduta di atletica della nuova stagione.