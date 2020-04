“Clinicamente guarito”, il dottor Serafini torna finalmente a casa

L’incubo per il dottor Serafini può ritenersi fortunatamente concluso. C’è anche lui, infatti, tra i 4 pazienti dimessi in mattinata dall’ospedale Cardarelli di Campobasso. E’ risultato clinicamente guarito dopo che l’ultimo tampone che gli è stato effettuato ha dato esito negativo. Una prima buona notizia era già arrivata il 30 marzo, quando era uscito dal reparto di Rianimazione accolto dall’applauso dei medici e infermieri. Oggi, invece, ha potuto far ritorno a casa. Il dottor Serafini era stato il paziente 1 di Termoli ricoverato il 4 marzo scorso nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. Le sue condizioni erano poi peggiorate ed era stato trasferito in Terapia Intensiva dove è rimasto per ben 3 settimane. Tantissimi i messaggi di vicinanza e solidarietà che sono stati mossi in questi giorni verso il medico, stimato professionista non solo a Termoli.