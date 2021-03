Un risveglio semi imbiancato per Termoli che questa mattina, 15 marzo, si è svegliata sotto una grandinata che ha ricoperto di un sottile manto bianco le strade e i balconi non solo nella parte centrale della città ma anche in periferia. L’ondata di maltempo era iniziata nella serata di domenica con forti raffiche di vento e pioggia battente con il culmine alle prime luci del mattino quando la città si è svegliata sotto una grandinata copiosa. L’ondata di maltempo, che per fortuna è durata poco, ha portato come conseguenza un innalzamento dell’acqua nei canali di Rio Vivo che, da sempre, soffrono della problematica legata alla manutenzione e alle ondate improvvise di maltempo che fanno riversare più acqua a valle.

Clima "impazzito": Termoli si sveglia con la grandine. Problemi a Rio Vivo