Clickday, Fanelli: “Toma ha confermato che non tutti i molisani hanno avuto parità di accesso ai servizi Mosem”

“C’è un’evidenza inconfutabile – ha dichiarato Micaela Fanelli, capogruppo Pd in Consiglio regionale – nella risposta del Presidente Toma e di Molise Dati alla mia interrogazione sui problemi generati dal clickday del 12 giugno scorso: non tutti i molisani hanno avuto la stessa parità di accesso al sistema Mosem, che ha messo in luce tutte le sue criticità e la sua inadeguatezza per il presente e per il futuro. Le questioni tecniche potete leggerle nei documenti ufficiali a questo link https://bit.ly/30k4DuL.

Quello che invece conta sul piano politico è la consapevolezza del grande interesse suscitato dal bando e l’incapacità dei sistemi e delle reti tecnologiche della nostra regione che, in occasione del click day, sono apparse come vere e proprie slot-machine informatiche. Cioè, chi aveva una connessione più stabile e potente è riuscito a caricare i dati e ottenere il finanziamento. Chi, invece, ha dovuto lavorare su reti vetuste, lente e traballati, ha tribolato non poco nella presentazione delle pratiche. In pratica, molti sono stati esclusi non perché non avevano diritto al finanziamento, hanno sbagliato la compilazione della domanda o non hanno rispettato i tempi, ma perché, nel 2020, non avevano a disposizione una rete informatica degna di questo nome. Dunque, una vera e propria roulette russa ha determinato la lista dei beneficiari, con buona pace delle condizioni di parità nella partecipazione e dei criteri meritocratici.Questi evidenti limiti nel dimensionamento, saturazione e vetustà delle nostre reti informatiche devono quindi farci riflettere e decidere per il futuro: mai più un click day, mai più la piattaforma Mosem, fintanto che tutti i molisani non avranno le stesse chance, gli stessi strumenti, le stesse possibilità.Un evento che deve farci ragionare anche sulla necessità di sfruttare i fondi del recovery fund sull’indispensabile adeguamento tecnologico di cui il Molise ha un estremo e non più rimandabile bisogno”.