Click day, “la dignità delle persone giocata alla roulette”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

“Si scrive click day, si legge VERGOGNA , perché solo così si può definire quello che la Regione Molise ha messo in atto con le sue menti eccelse.

In un momento in cui buona parte delle imprese e dei liberi professionisti sono entrati in crisi la Regione ha pensato bene di far “scannare” i poveri sciagurati con una lotta all’ultimo click!!

Ognuno davanti al suo pc, con il dito pronto sul tasto, pronto sferrare il colpo mortale…

Vergognoso pensare che ci siano persone in difficoltà fortunate e persone in difficoltà sfortunate, perché solo di quello si è trattato per l’invio della domanda di aiuto a fondo perduto.

La dignità delle persone giocata alla roulette !!!!

Tutti avrebbero dovuto avere la possibilità di presentare la domanda, almeno concedendo un paio di giorni, e una volta valutata la rispondenza ai requisiti richiesti, gli aiuti si sarebbero dovuti dividere in quota parte tra tutti gli aventi diritto in proporzione al contributo ottenuto dai calcoli del bando. Questa si chiama GIUSTIZIA SOCIALE.

Invece la Regione Molise, davanti a persone affamate ha pensato di offrire un pasto completo ad alcuni e lasciare a digiuno molti altri.

Per non parlare della piattaforma creata dalla Molisedati che ha mostrato la totale incapacità nel creare una programma idoneo per gestire il bando.

Già dai giorni dell’inserimento delle domande il portale si bloccava continuamente.

Non si parla di milioni di domande, come nel caso dell’INPS a Marzo, ma di qualche migliaio di richieste .

Il sistema è andato in tilt impedendo l’accesso a molti e facendo scaturire i soliti dubbi sulla trasparenza dell’attività.

Certamente il Presidente Toma servirà sul piatto d’argento la “testa” del responsabile di questa pessima figura rimediata dalla “blasonata” società.

Confidiamo che in Consiglio regionale vengano fatte valere le ragioni di tutti i molisani, perché in questo momento di crisi senza precedenti siamo “tutti fratelli”, e non si può pensare di gioire per un finanziamento ottenuto sapendo che il proprio vicino, con gli stessi problemi e la stessa domanda inoltrata, non riceverà un euro perché hanno deciso per quello che si chiama click day ma significa “ a chi prima arriva” .

Lettera firmata