Click day e sito irraggiungibile, coro unanime dalle aziende: “Vergogna”

“La vita delle nostre attività affidata alla fortuna”

Una speranza di ripartenza. E’ quella nutrita da molte aziende molisane in questi giorni: l’unica possibilità per loro, poter accedere ai fondi regionali a fondo perduto. Peccato, però, si sia trattato di un privilegio per pochi. Una sorta di guerra tra poveri scatenata dalla Regione. Che ha messo in piedi un meccanismo assurdo. Quello del click. I pochi fortunati che sono riusciti ad accedere questa mattina, avranno accesso i fondi. Peccato, però, che per la maggior parte delle aziende non sia stato possibile. A causa del sito Mosem che è stato irraggiungibile.

Alla nostra redazione sono giunti decine e decine di messaggi di imprenditori esasperati. “E’ vergognoso – ci scrive uno chef di un ristorante del capoluogo – dopo aver preparato il progetto lavorando le precedenti notti, oggi, fino a questo momento, non sono riuscita ad entrare nel sistema. Sto provando dalle ore 9.00.

E’ una vergogna. Lavoriamo con serietà e abbiamo bisogno di questi fondi per continuare l’attività. La Regione dia un segno di disponibilità ad accogliere tutte le domande che saranno presentate e non affidare alla fortuna la vita delle aziende molisane”.

Abbiamo riportato questo messaggio in rappresentanza delle decine manifestazioni di protesta che ci sono giunte.