Click day – Bando “Io riparto sicuro”, Spina: “Pronti a possibili azioni legali”

Confcommercio Molise sta raccogliendo decine e decine di lamentele e la rabbia degli imprenditori che come immaginavamo e avevamo abbondantemente annunciato, hanno incontrato tutta la difficoltà del malfunzionamento della piattaforma Mosem a partire dal 5 giugno scorso.

“Monitoreremo nelle prossime ore la situazione – sostiene in proposito il presidente Confcommercio Molise Paolo Spina – per capire cosa succederà per le oltre 5000 domande pre caricate nel sistema. A tal fine stiamo valutando con gli avvocati Giuliano Di Pardo e Gianluca Pescolla tutte le possibili azioni legali e non, per tutelare sia chi verrà penalizzato dalle modalità scelte, sia chi baciato dalla fortuna, riuscirà a beneficiare del contributo. Vogliamo dare un contributo importante alla Regione Molise affinché possa modificare per il futuro il sistema – conclude Tartaglia – garantendo la massima accessibilità, trasparenza e uguaglianza tecnologica agli imprenditori molisani”.