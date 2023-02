Cleanup Plastic free sulla spiaggia di Termoli: raccolti 350 chili di rifiuti

350 chili di rifiuti rimossi in una sola giornata dalla spiaggia di Rio Vivo a Termoli. E’ la straordinaria pulizia effettuata da 15 volontari e 2 referenti Plastic free che si è svolta nella giornata di Ieri, domenica 12 febbraio a Termoli. A fare la conta di quanto raccolto è stata Maria De Gaetano, referente regionale di Plastic Free Onlus. “Non sono mancati gli ingombranti: una quantità notevole di reti di plastica, copertoni delle auto, la rete di un letto. Ritrovati anche 2 rifiuti molto datati: una scheda telefonica e una vecchia confezione di un gelato.

Questa è la dimostrazione che la plastica, purtroppo, rimane nell’Ambiente per tanti anni, non scompare mai del tutto. Tutto ciò che viene abbandonato, con il tempo, ci viene restituito dalle mareggiate. Facciamo la scelta giusta, non inquiniamo”. E poi, ha concluso, “Un grazie speciale alla Rieco Sud Scarl sempre disponibile ad ogni nostro evento e al Comune di Termoli per il costante supporto”.