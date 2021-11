Claudio Baglioni in concerto, torna la grande musica in Molise

Si esibirà il 13 marzo all’Auditorium di Isernia

La grande musica torna in Molise. Il tour “Dodici note solo”, l’atteso ritorno dal vivo di Claudio Baglioni, si arricchisce a grande richiesta di sei nuove date e tra queste c’è anche la nostra regione: il 13 marzo all’Auditorium di Isernia. «Il tour vedrà Baglioni (come riporta l’Ansa), voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonisti di un affascinante racconto in musica, suoni e parole, sui palchi di 56 tra i teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese.

‘Dodici note solo’ segnerà il grande ritorno della musica dal vivo: la prima vera tournée nei teatri, da quando la capienza è tornata al 100%. Un punto di inizio, un importante segnale di ripartenza, per tornare ad ascoltare, vivere e respirare l’emozione di un concerto.

“Rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso silenzio imposto dalla pandemia – ha dichiarato Baglioni – significa ritrovare noi stessi, il senso del nostro cammino e dello stare insieme». Appuntamento dunque per il 13 marzo all’Auditorium della città di Isernia.