Claudio Baglioni a Isernia, biglietti polverizzati in mezz’ora

Appena messi in vendita su Tiket One, già finiti i biglietti disponibili sulla piattaforma telematica per il concerto di Claudio Baglioni, il prossimo 13 marzo a Isernia. L’evento, attesissimo, ha confermato tutte le previsioni. Sold out su Tiket zone questo pomeriggio in circa mezz’ora. È probabile però che siano stati messi a disposizione sulla piattaforma telematica solo una parte del totale di settecento posti dell’Auditorium di Isernia. Comunque oltre ogni previsione, Baglioni a Isernia è già un successo.