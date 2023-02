Claudia Gerini madrina del Carnevale di Larino: svelato il programma della manifestazione

Quattro giorni tra sfilate dei carri, musica e sorprese: conduzione dell’edizione 2023 affidata ad Adriana Volpe

Claudia Gerini madrina di eccezione e Adriana Volpe alla conduzione. Saranno loro i volti famosi della 48esima edizione del Carnevale di Larino. Ad annunciarlo il sindaco di Larino, Pino Puchetti, nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione che si svolgerà i prossimi 18, 19, 25 e 26 febbraio nel paese bassomolisano.

Si tratta di una delle manifestazioni più importanti per Larino e rientra nelle iniziative dei Carnevali storici di Italia. Sei i carri che sfileranno lungo le strade di Larino. Vere e proprie opere d’arte alte fino a 12-13 metri quelle realizzate dalle 6 associazioni collegate ai “giganti” di cartapesta coordinate da Danilo Marchitto di “Larinella”.

Quest’anno il Carnevale frentano è arricchito da una serie di eventi che coinvolgono la comunità locale come concorsi, attività legate alle maschere e molto altro. “Abbiamo cercato di valorizzare la sfilata dei carri allegorici con un palinsesto artistico di primissimo livello – ha affermato Marchitto – Adriana Volpe sarà alla prima giornata di sfilata dei carri, mentre in serata ci sarà anche un dj set di Pau dei Negrita”.

Il Carnevale di Larino prenderà il via ufficialmente il 18 febbraio, alle ore 17. Alle 22, invece, via agli eventi musicali. Le iniziative proseguiranno domenica 19 febbraio con la mostra a cielo aperto legata alle opere in cartapesta alle ore 11, a seguire sono previsti spettacoli di danza e magia. Nel pomeriggio dalle 15.30 la sfilata dei carri con l’ospite l’influencer Francesco Chiofalo a partire dalle ore 17.

In serata il dj set con Ketty Passa. Nel fine settimana successivo, il 25 febbraio, una nuova sfilata dei carri con spettacoli danzanti, a seguire il dj set con Tommy Vee. Domenica 26 febbraio alle ore 11 la mostra a cielo aperto dei carri allegorici e nel pomeriggio, dalle 15.30 il corteo per le strade di Larino con la madrina Claudia Gerini che premierà i carri vincenti.

“Grazie ai contributi del ministero – commenta il sindaco Puchetti – il Carnevale è diventato un evento identitario di Larino”. I festeggiamenti carnevaleschi sono meta di turisti delle regioni limitrofe. Il primo cittadino annuncia una sfilata delle opere anche durante il periodo estivo.