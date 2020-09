Classifica per i Luoghi del Cuore FAI, ottimi risultati per il Museo dei Misteri: si continua a votare

L’aggiornamento della classifica per i Luoghi del Cuore FAI ha riservato una piacevole sorpresa al Museo dei Misteri di Campobasso e all’Associazione Misteri e Tradizioni. C’è soddisfazione al Museo per i risultati al censimento de I Luoghi del Cuore FAI, la votazione al censimento è iniziata a maggio ma il Museo ne è venuto a conoscenza a luglio, saltando i primi due mesi di votazione, ma nonostante tutto è al 25° posto nella Classifica Nazionale 2020, al 5° posto nella Classifica sezione Italia Sopra I 600 Mt. , al 1° posto nella Classifica della Regione Molise con oltre 4200 voti e al 1° posto nella Classifica nella sezione di tutti i Musei italiani.

Ma la strada è ancora lunga e le votazioni continuano fino a metà dicembre. Può votare chiunque, anche minorenne o non residente in Italia o di altre nazionalità. Si può scegliere se votare sui moduli o direttamente sul sito, adesso c’è ancora bisogno di tutti voi per continuare a salire la classifica, l’occasione oltre online cliccando sul link: FAI – Fondo Ambiente Italiano

FAI – Fondo Ambiente ItalianoMUSEO DEI MISTERI CAMPOBASSO (CAMPOBASSO) è il tuo luogo del cuore? Votalo e salvalo con il censimento del FAI. …I Luoghi del Cuore fai è alle Giornate Europee del Patrimonio di sabato 26 e domenica 27 settembre al Museo dei Misteri dove sarà possibile firmare i moduli per la votazione cartacea a I Luoghi del cuore Fai… vi aspettiamo per omaggiare i nostri Misteri in questo anno particolarmente silenzioso nel giorno del Corpus Domini, a tutti in omaggio i segnalibri e i righelli dei Misteri.