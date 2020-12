Classifica dei migliori ristoranti del Molise secondo la Guida Michelin

In Molise ad oggi non troviamo ancora nessun ristorante stellato, ma ciò non significa che in questa regione non vi siano dei locali in grado di proporre una cucina di alto livello. Di chef straordinari ce ne sono diversi anche in Molise infatti, anche se ormai come ben sappiamo conta anche la brigata di cucina, senza la quale sarebbe impossibile garantire un servizio d’eccellenza.

Poiché questa è una regione che dal punto di vista gastronomico ha molto da offrire, abbiamo deciso di informarci e siamo riusciti a trovare degli ottimi ristoranti, consigliati dalla stessa Guida Michelin che prima o poi potrebbe anche assegnare qualche stella. Vediamo quali sono i migliori locali che troviamo in regione secondo la nota guida gastronomica.

# Ristorante Svevia – Termoli

Nella lista dei ristoranti molisani consigliati dalla Guida Michelin troviamo prima di tutto Svevia, che si trova a Termoli e gode di una location davvero spettacolare. Le sale si trovano infatti all’interno delle cantine di un palazzo d’epoca, con eleganti volte di mattoni ed un’atmosfera ricercata e romantica. Le luci soffuse creano l’ambient perfetto per una cena, ma la vera differenza la fa anche la cucina, ancorata alla tradizione marittima molisana. Per gli amanti del pesce questo è un ristorante assolutamente da provare. Tra le specialità spiccano le cruditè, ma anche le altre preparazioni non deludono il palato.

# Ristorante Federico II – Termoli

Tra i ristoranti consigliati in Molise dalla Guida Michelin troviamo anche il Federico II, anch’esso ubicato a Termoli ma questa volta nel centro storico, a due passi dal Duomo. La location non ha nulla di particolarmente eccezionale, ma la cucina non delude di certo le aspettative, nemmeno dei palati più esigenti. Lo chef del ristorante Federico II, che è anche il titolare del locale, propone in modo particolare piatti a base di pesce, utilizzando materie prime di eccezionale qualità che acquista personalmente ogni giorno. I piatti sono ancorati in parte alla tradizione, ma spesso rielaborati con un pizzico di fantasia ed estro creativo.

# Ristorante Miseria e nobiltà – Campobasso

Nel capoluogo, tra i ristoranti consigliati dalla Guida Michelin troviamo Miseria e Nobiltà. Ubicato in un palazzo di fine ‘700, questo locale offre un’atmosfera elegante d’altri tempi in un ambiente alquanto piacevole dove trovano collocazione lampadari di Murano e pavimenti ricercati. È però la cucina a rendere questo ristorante davvero unico. Nei piatti infatti vengono elaborate le tradizioni contadine, nobilitate e riproposte in chiave moderna con una vena creativa eccezionale. Non è tutto: da Miseria e Nobiltà gli appassionati possono provare anche una straordinaria pizza gourmet.

# Le Terre del Sacramento – Guardialfiera

A Guardalfiera si trova un altro ristorante che secondo la Guida Michelin merita di essere provato e rientra nella classifica dei migliori in Molise: Le Terre del Sacramento. In questo caso parliamo più che altro di un casale circondato dal verde che propone piatti tipici del territorio seguendo con rigore la stagionalità dei prodotti. L’estro creativo viene forse meno in questo locale, che però è da provare per la straordinaria abilità in cucina dello chef.