Classica 423, domenica il secondo appuntamento a Palazzo San Francesco ad Isernia

La kermesse è stata fortemente voluta dall’assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con gli Amici della Musica di Campobasso e con la direzione artistica di Antonella De Angelis

Il secondo appuntamento di Classica 423 si svolgerà domenica 15 maggio alle ore 18 a Palazzo San Francesco di Isernia. La kermesse è stata fortemente voluta dall’assessorato alla Cultura del Comune di Isernia, in collaborazione con gli Amici della Musica di Campobasso e con la direzione artistica di Antonella De Angelis.

Il concerto di domenica è dedicato al compositore e musicista tedesco del periodo barocco, Johann Sebastian Bach, in particolare a sua moglie Anna Magdalena. Bach diede in dono alla sua seconda moglie il Notenbüchlein, un piccolo libro conosciuto anche come il Quaderno di Anna Magdalena con due manoscritti per clavicembalo solo e per la voce. Il Quaderno contiene i suoi Corali della tradizione luterana e l’Aria in sol maggiore, riutilizzata in seguito per le Variazioni Goldberg. Ad eseguire l’opera il soprano Emanuela Bontempo, Giusi Fatica al clavicembalo e Roberto Di Sano al violoncello. Andreina Di Girolamo, studiosa di quest’opera, presenterà il concerto.