Classe 1970 a Toro. Tutta un’altra storia

Correva l’Anno 1970, era il tempo in cui nell’aria risuonavano le note della canzone “L’isola di Wight“ dei Dik Dik. L’anno dei mitici mondiali di calcio in Messico, l’anno di Italia-Germania 4 a 3.

Quell’anno a Toro vennero alla luce tanti bambini che oggi sono donne e uomini adulti. Gli stessi che oggi 23 agosto si sono ritrovati per festeggiare degnamente un mezzo secolo di piccole e grandi storie.

Questa mattina, tutti a Messa in mascherina come conviene a questo genere di ricorrenze in tempo di Covid e poi tutti al ristorante per un brindisi all’Angolo Divino di Campobasso. Auguri sinceri dal Quotidiano del Molise a questi bellissimi 50enni di Toro!