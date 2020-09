Clamoroso furto di rame al Cosib. Ladri sfuggono anche alle telecamere

Quasi 15mila euro di danno e 800 chili di rame prelevato. E’ questo l’ammontare del furto che si è verificato nella notte ai danni del Cosib, il Consorzio industriale Valle del Biferno di Termoli. I malviventi hanno portato a segno un colpo da manuale tanto che neanche le telecamere di videosorveglianza del consorzio hanno registrato nulla. Si sono introdotti nel cuore della notte e hanno trafugato il rame appartenente all’impianto di depurazione del consorzio. L’allarme è scattato questa mattina, 8 settembre, quando i tecnici sono intervenuti per riparare i danni assicurando che non ci sono stati disservizi, permettendo allo stesso impianto di tornare a funzionare. Sul posto sono arrivati anche gli agenti del Commissariato di Termoli e della Polizia Scientifica che hanno portato a termine tutti i rilievi del caso per riuscire a dare un volto ai malviventi.