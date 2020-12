Clamoroso al Cardarelli, ingresso vietato a telecamere La7: salta l’intervento tv del commissario Giustini

La notizia è di questi momenti, agli inviati de La7, arrivati in Molise per girare immagini e fare interviste, sarebbe stato proibito l’ingresso al Cardarelli. Un fatto imprevisto e imprevedibile che ha fatto saltare il previsto intervento di Angelo Giustini alla trasmissione Non è l’arena di Massimo Giletti. Quindi tutto rinviato. Ora bisogna capire se il divieto opposto a La7 sia o meno da collegare alla “guerra” in atto tra Toma e Giustini. Una domanda che alimenta ancora di più il clima di suspense attorno alla tormentata sanità molisana.