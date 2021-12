Clamoroso a Isernia, la Guardia Medica funziona a giorni alterni

Da domani e per tutto dicembre: la causa è da ricercare nella carenza di personale

Un capoluogo di provincia senza Guardia Medica, accade a Isernia, dove il servizio di continuità assistenziale, da domani e per tutti il mese di dicembre (vedi foto), sarà garantito a giorni alterni dai comuni del circondario.

Incredibile ma vero, la causa è da ricercarsi nella carenza di medici, o meglio in due di loro che sono diventati medici di base e hanno lasciato la Guardia Medica del capoluogo. Di titolari ne sono rimasti solo in due. Mancano quattro medici con incarico pieno e forse due o tre per le festività natalizie. Quindi da domani, per chi non si sente bene a Isernia e vuole andare alla Guardia Medica, ci sono quattro alternative, può scegliere tra Macchia d’Isernia, Cantalupo, Civitanova e Sessano.

Una situazione paradossale e probabilmente unica in Italia per quel che riguarda il sevizio di continuità assistenziale.